Quartas de final da Superliga Masculina começam em 7 de março

SÃO PAULO - A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) definiu as datas de início das quartas de final da Superliga Masculina, que encerrou a fase de classificação na quarta-feira com os oito times classificados aos playoffs. Os estreantes da etapa eliminatória são Brasil Kirin, de Campinas, e Kappesberg Canoas. Todas as partidas terão transmissão do SporTV.

O time campineiro, que terminou em terceiro lugar, tem a vantagem de estrear em casa. A primeira partida da série melhor de três será na sexta-feira, dia 7, às 19 horas. O segundo confronto, na casa do Canoas (sexto da fase de classificação), será na segunda-feira, dia 10, às 18h45.

Líder da etapa classificatória, o Sada Cruzeiro recebe o Moda Maringá no Ginásio do Riacho, em Contagem, às 21h30 do sábado, dia 8. No mesmo dia, o Vivo Minas (quarto) enfrenta o RJ Vôlei (quinto), às 10 horas, em Belo Horizonte. O duelo entre Sesi (vice-líder) e São Bernardo (sétimo) será no domingo, dia 9, às 13 horas, no Ginásio da Vila Leopoldina.

Caso sejam necessários, os jogos da terceira rodada serão disputados nos dias 15 e 17 de março, de sábado a segunda-feira, respectivamente. As semifinais serão realizadas entre os dias 22 de março e 7 de abril. A final, em partida única, está marcada para 13 de abril.

Confira a tabela completa das quartas de final da Superliga Masculina:

1ª RODADA

7/03 (sexta) - Brasil Kirin x Kappesberg Canoas, às 19h, em Campinas

8/03 (sábado) - Vivo Minas x RJ Vôlei, às 10h, em Belo Horizonte

8/03 (sábado) - Sada Cruzeiro x Moda Maringá, às 21h30, em Contagem

9/03 (domingo) - Sesi x São Bernardo, às 10 h, em São Paulo

2ª RODADA

10/03 (segunda) - Kappesberg Canoas x Brasil Kirin, às 18h45, em Canoas

11/03 (terça) - RJ Vôlei x Vivo Minas, às 21h30, no Rio

13/03 (quinta) - Moda Maringá x Sada Cruzeiro, às 18h, em Maringá

14/03 (sexta) - São Bernardo x Sesi, às 19h, em São Bernardo do Campo

3ª RODADA

15/03 (sábado) - Brasil Kirin x Kappesberg Canoas, a definir, em Campinas

15/03 (sábado) - Vivo Minas x RJ Vôlei, a definir, em Belo Horizonte

16/03 (domingo) - Sada Cruzeiro x Moda Maringá, a definir, em Contagem

17/03 (segunda) - Sesi x São Bernardo, a definir, São Paulo