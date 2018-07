Rabita Baku decidirá Mundial de Vôlei com Osasco O Osasco já conhece o seu adversário na final do Mundial de Clubes de Vôlei, que está sendo realizado em Doha, no Catar. O time paulista vai encerar o Rabita Baku, do Azerbaijão, atual campeão do torneio, que venceu nesta quinta-feira o Fenerbahçe, da Turquia, por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/20 e 25/16, em 1 hora e 25 minutos.