Recuperada de cirurgia, Suelen vive expectativa de voltar à seleção

A seleção brasileira feminina de vôlei está nos últimos preparativos para a disputa do Torneio de Montreux, na Suíça, que acontecerá entre os dias 4 e 9 de setembro. A líbero Suelen, que passou por uma cirurgia na mão direita depois da Liga das Nações, falou sobre a expectativa de retornar às quadras.

"Voltei a treinar normalmente e estou muito motivada. Será um torneio importante na nossa preparação para o Mundial. Temos treinado bem e sabemos que podemos evoluir. Na Suíça vamos enfrentar adversários tradicionais como a Rússia, a China e a Turquia e essa competição será um teste importante para nosso grupo", afirmou.

A competição em Montreux será o último teste do time brasileiro antes da disputa do Mundial do Japão que acontecerá entre os dias 29 de setembro e 20 de outubro. O Brasil tem sete título desse torneio suíço e é o atual campeão. Em 2017, a equipe venceu a Alemanha na decisão por 3 sets a 0.

A disputa contará com oito times divididos em dois grupos de quatro. O Brasil está no Grupo B ao lado da Rússia, da Polônia e de Camarões. O Grupo A é formado por Itália, Turquia, China e Suíça. As seleções se enfrentarão dentro das suas respectivas chaves e as duas melhores de cada lado avançam às semifinais.

A central Carol, que foi eleita a MVP no ano passado, tem boas recordações da competição e espera uma boa participação do Brasil. "É um campeonato que adoramos jogar não somente por ter um cenário lindo, mas pela qualidade da organização. Esse ano será um campeonato diferente. Todas as equipes estão focadas no Mundial e vão usar esses jogos para os últimos ajustes. Acredito que será uma competição de um nível forte. Espero que possamos fazer bons jogos e ajustar ainda mais o nosso ritmo de jogo", explicou.

A seleção feminina embarcará para Montreux no próximo sábado. A estreia será na próxima terça-feira, às 13h45 (de Brasília), contra a Rússia. No dia seguinte, o time brasileiro enfrentará a Polônia às 16h15 e na sexta-feira fecha a participação na fase inicial contra Camarões, às 16h15.