Recuperada de cirurgias, Thaisa deve voltar a jogar nesta terça Um dos principais nomes do vôlei brasileiro na atualidade, Thaisa deve voltar às quadras nesta terça-feira. A central está recuperada das cirurgias que fez nos dois joelhos há cerca de cinco meses, para solucionar um problema no tendão patelar, e tem seu retorno previsto para a estreia do Nestlé/Osasco na Superliga Feminina, contra o Rio Sul, em Osasco.