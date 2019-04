Renan anuncia convocação de mais quatro jogadores para seleção de vôlei

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou nesta segunda-feira que o técnico Renan Dal Zotto convocou mais quatro jogadores para a seleção masculina. O treinador chamou o oposto Wallace, o ponteiro Maurício Borges e o central Maurício Souza, do Sesc RJ e o central Isac, do Sada Cruzeiro, visando as competições da temporada 2019.

Os quatro jogadores chamados nesta segunda fazem parte de times que foram eliminados nas semifinais da Superliga Masculina. E eles têm apresentação marcada para a próxima segunda-feira no Centro de Desenvolvimento do Voleibol, em Saquarema (RJ).

Esses jogadores vão se juntar a outros 11 atletas que já trabalham no CT da CBV. São eles: os levantadores Carísio, Cachopa e Thiaguinho, os opostos Rafael Araújo e Felipe Roque, os centrais Flávio e Matheus, os ponteiros Kadu, Honorato e Rodriguinho e o líbero Maique.

Lá, os jogadores vêm treinando sob o comando do auxiliar Marcelo Fronckowiak, pois Renan, o técnico da seleção, também dirige o EMS Taubaté Funvic, que decide a Superliga contra o Sesi-SP - o primeiro duelo da série melhor de cinco jogos vai ser realizado nesta terça-feira, em São Paulo.

Em 2019, a seleção masculina de vôlei tem uma agenda cheia, com participação na Liga das Nações, no Pré-Olímpico, no Campeonato Sul-Americano e na Copa do Mundo.