Renan aposta em 'bons fluidos' de Brasília para garantir ponta na Liga das Nações

O técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, Renan Dal Zotto, afirmou nesta quinta-feira que espera que os "bons fluidos" de Brasília ajudem a equipe a se manter na ponta da Liga das Nações neste fim de semana, na etapa que encerra a fase de classificação da disputa.

Líder da competição, com 30 pontos conquistados em 12 jogos, dos quais 11 terminaram com vitória, a equipe nacional estreia na sua quinta semana enfrentando a França, nesta sexta-feira, às 20h, no Ginásio Nilson Nelson. No sábado, no mesmo horário e local, será a vez de encarar a Itália, para no domingo encerrar a rodada contra o Canadá, às 19h.

"Espero que Brasília traga bons fluidos para a seleção brasileira. O nível do voleibol mundial é de um equilíbrio imenso, e temos seis ou sete seleções com condições de vencer uma competição internacional. Então uma dose extra de sorte pode ser importante", projetou o treinador.

Já o líbero Thales destacou a importância de reforçar o entrosamento da equipe. "Estamos em primeiro na classificação e está sendo extremamente importante ter o time completo, se conhecendo bem ao longo de toda a fase classificatória. No meu caso, por exemplo, é muito importante conhecer bem o Leal, que está chegando agora. Isso é fundamental para o nosso jogo", comentou Thales, citando o ponteiro cubano, que obteve a naturalização em 2015 e estreou no time durante a competição deste ano.

Será a segunda semana seguida de partidas sediadas em solo nacional na Liga das Nações, que substituiu a antiga Liga Mundial. No último fim de semana, em Cuiabá (MT), o Brasil bateu Bulgária (3 sets a 1), Alemanha (3 a 2) e Rússia (3 a 0).

As cinco melhores equipes entre as 16 participantes seguem para a fase final, marcada para o período de 10 a 14 de julho, juntando-se aos Estados Unidos, país-sede da disputa, para decidir o título divididas em dois grupos de três. Os dois primeiros de cada chave se classificam para as semifinais.