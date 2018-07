Renan aprova vitória na Liga Mundial, mas quer evitar 'travadas' da seleção

O técnico Renan Dal Zotto gostou do desempenho da seleção brasileira masculina de vôlei neste sábado, na boa vitória sobre a Polônia por 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 25/20, 17/25 e 25/19, em Varna, na Bulgária, pela Liga Mundial.

Ainda assim, o treinador fez algumas ponderações sobre o desempenho brasileiro e afirmou que a seleção precisa ser mais constante. "É claro, ainda precisamos melhorar. Temos que encontrar ainda um melhor ritmo para não dar umas travadas no meio do jogo, como aconteceu hoje (sábado)", destacou.

Sobre desempenhos individuais, o treinador fez questão de enaltecer o seu xará Renan, destaque da partida com 18 pontos anotados. "O Renan (Buiatti) vem crescendo muito, evoluindo a cada jogo e todo o bom rendimento do time vem nos agradando bastante", acrescentou.

O central Maurício Souza, por sua vez, que fechou o duelo com nove pontos, afirmou que o triunfo foi importante para consolidar o entrosamento do time. "Essa vitória foi um passo importante. Estamos melhorando a cada partida, mas sabemos que ainda temos muito o que crescer. Nosso time vem ganhando o melhor entrosamento, o melhor ritmo de jogo para chegar com tudo na fase final em casa", avaliou.

A seleção brasileira volta a atuar neste domingo, quando encara a própria Bulgária em Varna. Como a fase decisiva da Liga Mundial será disputada em Curitiba, o time de Renan já está classificado.