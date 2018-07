Renan celebra treinos com grupo completo na seleção de vôlei: 'Muito proveitosos'

Novo técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, o técnico Renan Dal Zotto está comandando sua quarta semana consecutiva de treinos visando a Liga Mundial, que começa no dia 2 de junho. No entanto, somente a partir da última segunda ele conta com o elenco completo, o que mudou a forma de trabalho. E segundo o treinador, as atividades até o momento têm sido "muito proveitosas".

"Já sabíamos que o tempo de preparação seria curto, mas essa primeira semana está sendo muito proveitosa. Seguramos um pouco nos dois primeiros dias porque os atletas estavam chegando de uma semana de folga depois da final da Superliga, depois, conseguimos rapidamente equilibrar, e esses últimos dois dias renderam muito bem. Tenho certeza que semana que vem vai render também. Apesar do tempo ser curto, é o que temos", declarou.

Renan trabalha com a pressão de substituir o nome mais vitorioso da história do vôlei brasileiro: Bernardinho. Para ter sucesso, conta com um grupo experiente, campeão olímpico no Rio, em 2016, mas também com o fato de poder disputar a fase final da Superliga deste ano em casa.

"Apesar da responsabilidade de jogar as finais em casa ser muito maior, isso nos dá uma tranquilidade e tempo para testar e provar alguma coisa e colocar o time na melhor condição possível. Estou bastante satisfeito com os garotos e, se conseguirmos manter a mesma intensidade na semana que vem, vamos chegar na primeira fase da Liga Mundial com alguma coisa já bem estruturada", afirmou.

O início de trabalho de Renan tem agradado também os jogadores, como exclamou o levantador Bruninho, um dos últimos a se apresentar. "Cheguei na semana passada e o restante do grupo nesta semana. O que tenho visto é que todos estão motivados e muito empolgados para esse novo ciclo."