Renan Dal Zotto convoca mais 9 atletas para a seleção de vôlei masculina

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) anunciou nesta terça-feira que o técnico Renan Dal Zotto convocou mais nove jogadores para a seleção brasileira masculina. Estes atletas se juntarão a outros 15 nomes chamados anteriormente para o início dos treinos da equipe nacional visando os desafios da temporada de 2019.

O oposto Alan, os ponteiros Douglas Souza, Lucas Lóh e Lucarelli, o líbero Thales e os centrais Lucão e Otávio, que estiveram envolvidos na final da Superliga até o último sábado, além do levantador Bruninho e o ponteiro Leal, que atuam no vôlei italiano, foram os atletas convocados nesta terça.

Destes atletas, apenas Bruninho e Leal não estarão à disposição de Renan para os dois amistosos que o Brasil fará contra o Canadá, nos dias 22 e 24 de maio, em Campinas. A CBV confirmou que os dois só se apresentarão à seleção no dia 27, sendo que o levantador será esperado no Centro de Desenvolvimento de Vôlei (CDV), em Saquarema (RJ), e Leal se juntará ao time nacional em Katowice, na Polônia, onde o time brasileiro vai iniciar a sua campanha na Liga das Nações.

Já entre os jogadores que disputaram a decisão da Superliga, encerrada no sábado com título do Taubaté sobre o Sesi-SP, Alan, Douglas Souza, Lucas Lóh, Lucarelli, Lucão e Thales se apresentarão na próxima segunda-feira, em Campinas, enquanto Otávio é aguardado no mesmo dia, mas no CDV em Saquarema.

Antes destes nove nomes confirmados nesta terça-feira, Renan havia convocado os levantadores Carísio, Cachopa e Thiaguinho, os opostos Wallace, Rafael Araújo e Felipe Roque, os centrais Isac, Maurício Souza, Flávio e Matheus, os ponteiros Maurício Borges, Kadu, Honorato e Rodriguinho e o líbero Maique.

Estes jogadores iniciaram um período de treinos sob o comandado de Marcelo Fronckowiak, auxiliar de Renan, que se apresentou nesta segunda-feira para dirigir o grupo. Além da Liga das Nações, a seleção disputará nesta temporada o Pré-Olímpico, o Campeonato Sul-Americano, os Jogos Pan-Americanos de Lima e a Copa do Mundo.

O Brasil vai estrear na Liga das Nações no dia 31 de maio, contra os Estados Unidos, em Katowice. Também na cidade polonesa, a equipe de Renan terá pela frente a Austrália, em 1º de junho, e a seleção anfitriã, no dia 2. Nas semanas seguintes da competição, os brasileiros atuarão em Tóquio, Gondomar (Portugal), Cuiabá e Brasília. A fase final do torneio será em Chicago, de 10 a 14 de julho.

Confira o grupo completo de 24 jogadores convocados para a seleção:

Opostos

Wallace (Sesc-RJ), Alan Souza (Sesi-SP), Felipe Roque (Minas) e Rafael Araújo (MKS Bedzin-POL);

Levantadores

Bruninho (Volley Lube-ITA), Eduardo Carísio (Minas), Thiaguinho (Sesc-RJ) e Fernando Cachopa (Cruzeiro);

Centrais

Isac (Cruzeiro), Maurício Souza (Sesc-RJ), Otávio (EMS Funvic Taubaté), Lucão (Taubaté), Flávio (Minas) e Matheus (Minas);

Ponteiros

Rodriguinho (Cruzeiro), Honorato (Minas), Lucarelli (Taubaté), Leal (Volley Lube-ITA), Lucas Lóh (Sesi-SP), Douglas Souza (Taubaté), Maurício Borges (Sesc-RJ) e Kadu (Tonno Callipo-ITA);

Líberos

Maique (Minas) e Thales (Taubaté).