Renan Dal Zotto comandará Brasil no Pan Júnior para observar novos talentos

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou nesta quinta-feira os 12 jogadores convocados pelo técnico Renan Dal Zotto, que comanda a seleção masculina principal, para a equipe sub-23 que disputará os Jogos Pan-Americanos Junior. A competição acontece em Cali, na Colômbia, de 25 de novembro a 6 de dezembro, e garante vaga para os Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023, no Chile, para o melhor classificado da Norceca (Américas do Norte e Central e Caribe) e da CSV (Confederação Sul-Americana de Voleibol).

"O Pan-Americano Junior é um bom momento para a gente ver alguns garotos. A maioria já está em bons clubes, jogando há algum tempo em competições importantes, seja pelos clubes ou pela seleção brasileira sub-21, sub-19, mas é uma competição que a gente vai ter uma oportunidade de olhar de perto esses garotos. Principalmente nesse momento importante que a gente está vivendo de renovação, momento de abrir espaço para essa garotada, quem sabe num futuro próximo, estar jogando no adulto", afirmou Renan Dal Zotto.

A delegação brasileira se apresenta no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ), no próximo dia 24. Os Jogos Pan-Americanos Junior estavam previstos para setembro, mas foram adiados por causa da pandemia do novo coronavírus. A decisão foi tomada pela Organização Desportiva Pan-Americana (ODEPA), organizadora da competição.

Com a mudança de data, os Jogos Pan-Americanos Junior serão disputados fora da temporada de competições das seleções. Como a Superliga Masculina estará em andamento no período, a CBV elaborou uma proposta, junto aos clubes, para conciliar os treinos da seleção com a participação dos convocados na competição nacional.

Alguns clubes, porém, optaram por não liberar atletas que inicialmente estariam na lista. São eles o oposto Darlan Souza, o ponteiro Victor Birigui e o central Leo Andrade, do Sesi-SP; o central Guilherme Rech, o levantador Rhendrick Resley e o oposto Welinton Oppenkoski, do Sada Cruzeiro-MG; e o central Edson Junio (Juninho), do Minas Tênis Clube-MG. O ponteiro Arthur Bento não foi liberado pelo Minas por motivos médicos.

Confira a lista de convocados da seleção brasileira sub-23: