Renan Dal Zotto convoca Bruninho, Lucão e Douglas Souza para seleção de vôlei

O técnico da seleção brasileira de vôlei, Renan Dal Zotto, convocou nesta sexta-feira mais três jogadores para as competições que serão jogadas em 2017. O levantador Bruninho, o central Lucão e o ponteiro Douglas Souza, todos do Sesi-SP, eliminado da Superliga nas semifinais pelo Taubaté-SP, foram os relacionados pelo novo comandante.

Os atletas - todos integrantes da equipe que conquistou a medalha de ouro no Rio-2016 - se apresentarão no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, em Saquarema (RJ), onde iniciarão a preparação visando a Liga Mundial, o Campeonato Sul-Americano e a Copa dos Campeões - três compromissos da equipe brasileira neste ano.

O ponteiro Douglas Souza será o primeiro a se apresentar, já nesta terça-feira. Na sequência, será a vez do levantador Bruninho e do central Lucão (ambos no dia 8 de maio).

Renan Dal Zotto - que substituiu Bernardinho após 17 anos à frente da seleção brasileira - já havia convocado outros dois jogadores para o período de treinamentos: o central Maurício Souza e o líbero Tiago Brendle, do Campinas-SP, que se juntarão aos outros escolhidos neste domingo.

O treinador já havia chamado outros 12 jogadores para uma sessão de treinamentos, naquela que foi primeira lista divulgada pelo novo comandante da equipe nacional.

O primeiro compromisso do Brasil nesta temporada será a Liga Mundial, que começa no dia 2 de junho contra a Polônia, em Pesaro, na Itália. A convocação final para este compromisso só acontecerá após o fim da Superliga Masculina, marcada para 7 de maio, entre Cruzeiro e Taubaté, em Belo Horizonte.