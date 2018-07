Renan Dal Zotto exalta atuação do Brasil em vitória sobre a Sérvia

Depois de ver a seleção brasileira masculina de vôlei vencer a Sérvia por 3 sets a 1, com parciais de 25/22, 25/16, 17/25 e 25/23, neste domingo, em Córdoba, na Argentina, e fechar a primeira fase da Liga Mundial como vice-líder, o técnico Renan Dal Zotto exaltou a boa atuação da equipe nacional no triunfo sobre os atuais campeões da competição.

Além disso, o treinador comemorou o fato de que agora terá um bom período de preparação para a fase final da competição, que será realizada na Arena da Baixada, em Curitiba, entre os dias 4 e 8 de julho.

"As duas semanas que teremos de treinamento servirão para ajustarmos muitas coisas e chegarmos bem nessa reta final. Hoje fizemos um bom jogo e todos os jogadores merecem parabéns, pois jogaram muito bem", ressaltou o comandante do Brasil, que dirige o time nacional em sua primeira competição importante após substituir Bernardinho, aposentado da seleção depois de conduzir o país ao ouro olímpico nos Jogos do Rio, no ano passado.

O oposto Wallace, por sua vez, é outro que comemorou o grande intervalo de tempo entre o final da primeira fase e o início do estágio derradeiro da Liga Mundial, pois só começou a defender a seleção na terceira semana de disputas do torneio, iniciada na última sexta-feira. Ele ficou fora das duas primeiras semanas - e de seis jogos do Brasil - após ter se tornado pai.

"Estou só há uma semana com a equipe que vem jogando. Querendo ou não, por mais que estejamos juntos há alguns anos, é diferente. É preciso pegar novamente o entrosamento e a cada dia que passa vamos melhorando. Temos que comemorar essa vitória. Agora teremos alguns dias de treinos para tentar melhorar ainda mais e chegar 100% na fase final", disse Wallace, por meio de declarações reproduzidas neste domingo pelo site oficial da Confederação Brasileira de Vôlei.