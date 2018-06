Renan Dal Zotto fecha preparação em Saquarema e se diz feliz com seleção

Após as duas primeiras semanas de treinamentos com a seleção brasileira masculina de vôlei, o técnico Renan Dal Zotto encerrou nesta sexta-feira o trabalho no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, em Saquarema (RJ), satisfeito e feliz com o resultado. A partir desta segunda, o treinador terá o grupo completo à disposição para os dois amistosos contra a China - na terça e na quinta, no ginásio do Abaeté, em Taubaté (SP).

+ Renan vê amistosos com China como testes para Liga das Nações

Já com os nove jogadores que disputaram a final da Superliga, além dos que já estavam no CT, estarão na cidade do Vale do Paraíba os levantadores Bruninho e William; os opostos Wallace, Evandro e Alan; os centrais Maurício Souza, Otávio, Éder, Lucão e Isac; os ponteiros Maurício Borges, Lipe, Douglas Souza, Léo, Rodriguinho e Victor; e os líberos Thales e Murilo.

"Na primeira semana tivemos a oportunidade de testar 10 garotos aqui no CDV, o que é muito importante para o voleibol brasileiro, e foi muito proveitoso. Na segunda semana, já chegou o pessoal que disputou a semifinal da Superliga e o time já começou a ter um formato. E o time completo teremos na semana que vem, em Taubaté", comentou Renan Dal Zotto.

Os amistosos serão preparatórios para a Liga das Nações, que é o primeiro compromisso da seleção na temporada de 2018. O Brasil estreia no próximo dia 25, em Kraljevo, na Sérvia, contra os donos da casa. "A expectativa é de fazermos uma boa Liga das Nações. Sabemos que vai ser uma competição dura, extremamente cansativa, com as melhores seleções do mundo e com três jogos por final de semana. É uma competição bastante intensa, onde vamos precisar da força do grupo e todos à disposição para poder revezar a medida do possível", finalizou o treinador da seleção brasileira.