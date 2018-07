Renan elogia atuação e empenho da seleção de vôlei após vitória no Sul-Americano

Depois de ver a seleção brasileira masculina de vôlei vencer mais um frágil adversário com facilidade no Campeonato Sul-Americano, no qual o time nacional derrotou a Venezuela por 3 sets a 0, com parciais de 25/10, 25/16 e 25/14, na noite de terça-feira, em Temuco, no Chile, o técnico Renan Dal Zotto elogiou a atuação e o empenho exibido pelos seus comandados, que não se acomodaram em quadra em uma nova partida contra um adversário de qualidade técnica muito inferior.

Na estreia nesta edição da competição, o Brasil havia arrasado o Paraguai por 25/4, 25/14 e 25/10, na última segunda-feira, mesmo tendo sido escalado com uma formação considerada reserva. Nesta terça, com os titulares em quadra, a equipe nacional também não teve dificuldades para confirmar o seu enorme favoritismo, mas não deixou que o mesmo fizesse com que o time atuasse de forma displicente ou desinteressada.

"Estou contente porque, independentemente do adversário, o Brasil vem jogando sempre em um ritmo muito bom, muito forte. Ontem (segunda-feira) fizemos uma boa apresentação, hoje (terça) também, principalmente no saque e no bloqueio, e isso nos deixa satisfeitos", ressaltou Renan.

Nesta quarta-feira, o Brasil volta a jogar pelo Campeonato Sul-Americano contra a Colômbia, às 15 horas (de Brasília), em seu último duelo pela primeira fase da competição, que terá as semifinais na quinta e a decisão na sexta. E o treinador já cobrou a manutenção da postura da equipe no torneio cujo campeão garantirá uma vaga no Mundial de 2018, que será realizado na Itália e na Bulgária.

"Amanhã (esta quarta-feira) temos uma nova partida importante, contra a Colômbia, e o ponto principal neste momento é buscar o nosso melhor ritmo de jogo e um volume de jogo bastante intenso, independentemente contra qual time seja a partida", disse o comandante.

O oposto Wallace, por sua vez, destacou que a seleção brasileira mostrou nos seus dois primeiros jogos neste Sul-Americano que a qualidade de todo grupo de atletas que foi para o Chile é muito boa. "Ontem (segunda) jogamos com uma formação, hoje (terça) com outra e o nível continuou o mesmo. A diferença da seleção brasileira é essa", analisou.

O Brasil lidera o Grupo A da competição e o primeiro colocado desta chave vai encarar o segundo colocado do Grupo B nas semifinais. Também com duas vitórias cada em dois jogos, Chile e Argentina duelam nesta quarta-feira na luta pela ponta da chave e para escapar de uma provável partida contra os brasileiros nas semifinais. Já eliminados, Uruguai e Peru apenas cumprem tabela na rodada final da primeira fase em outra partida desta quarta pelo Grupo B.

A seleção brasileira detém forte hegemonia na competição continental. Venceu nada menos que 30 das 31 edições já realizadas. Só não conquistou o título em 1964, quando não participou do torneio.