Renan elogia 'maturidade' da seleção após vitória na Copa do Mundo de vôlei

O técnico Renan Dal Zotto elogiou a maturidade da seleção brasileira masculina de vôlei após a vitória sobre o Canadá por 3 a 0 na estreia na Copa do Mundo. Na avaliação do treinador, o time fez valer a experiência para não se abalar diante das dificuldades encontradas no segundo set, o mais equilibrado da partida disputada em Nagano, no Japão.

"Eles [canadenses] nos colocaram em dificuldade no segundo set, principalmente na recepção. Vieram arriscando bastante, mas tivemos maturidade suficiente para reverter o segundo set e depois o jogo fluiu muito bem. Fomos agressivos o tempo todo e foi uma boa estreia", analisou o treinador.

No segundo set, o Canadá começou melhor, após sofrer dura derrota na primeira parcial, e chegou a abrir cinco pontos de vantagem. A partir dos bons saques de Leal, o Brasil buscou a virada para vencer o set e encaminhar o triunfo por 3 a 0.

"O mais importante na partida de hoje foi a postura do time do início até o final do jogo. Uma estreia é sempre complicada, ainda mais contra o Canadá, que tem um sistema de jogo bem interessante", comentou Renan.

Maior pontuador da partida, o oposto Alan também aprovou o desempenho brasileiro. "Foi uma vitória muito importante. O nosso time jogou muito bem. No segundo set aconteceu uma complicação um pouco maior, mas o grupo soube buscar, sacamos muito bem, e todos estão de parabéns. Sabemos que é só o começo, ainda temos mais 10 jogos pela frente, mas uma vitória é sempre importante", disse o responsável por 14 pontos. "O placar de 3 a 0 deixa o nosso time cada vez mais confiante para seguir no campeonato no mais alto nível", declarou Alan.

A seleção brasileira volta à quadra nesta quarta-feira para enfrentar a Austrália (derrotada pelos egípcios na estreia), novamente às 6 horas (horário de Brasília). Mais uma vez a partida será disputada em Nagano.