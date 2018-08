Renan elogia seleção masculina de vôlei após vitória, mas avisa: 'Falta ritmo'

O técnico Renan Dal Zotto gostou do desempenho da seleção brasileira masculina de vôlei na vitória sobre a Holanda, em amistoso disputado na noite de sábado, em Brasília, como preparação para o Campeonato Mundial. O treinador, no entanto, avisou que a equipe ainda precisará melhorar o ritmo de olho no principal evento da temporada.

"Estávamos preocupados, afinal era o primeiro jogo depois de um período grande sem jogar. Foi a primeira partida aqui no Brasil depois de um tempo e a primeira para alguns jogadores, mas correu tudo bem. Gostamos do que vimos, mas sabemos que temos que melhorar em alguns pontos, principalmente o ritmo de jogo, acerto de bola e isso só acontece jogando. Com treinos, construímos uma base e com jogos afinamos isso", disse Renan.

No ginásio Nilson Nelson, a equipe comandada pelo técnico Renan conseguiu grande resultado no primeiro amistoso preparatório para a principal competição da temporada ao bater a Holanda por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/22 e 25/16.

O oposto Wallace marcou 14 pontos e foi o maior pontuador da partida. O jogador agradeceu pela presença da torcida que encheu o ginásio em um total de 7.600 pessoas. "A torcida fez o seu papel e estamos felizes por ter conseguido dar essa vitória de 3 a 0 de presente. Talvez eles até quisessem mais jogo, mas para o nosso time é importante conseguir um bom resultado como esse", disse o oposto da seleção brasileira.

O central Lucão, com 12 pontos na partida, elogiou o desempenho da equipe em todos os aspectos. "Foi um bom jogo, principalmente em termos de volume de jogo, defesa, bloqueio e contra-ataque. Esse tempo de trabalho que tivemos no CDV (Centro de Desenvolvimento de Voleibol, local onde a equipe treina em Saquarema, no Rio) fez com que o nosso grupo evoluísse não só tecnicamente, como fisicamente", ressaltou Lucão.

Agora, o time brasileiro tem mais dois amistosos nesta reta final de preparação, ambos contra a Holanda. O próximo será na segunda-feira, às 21h30 (de Brasília), em Manaus, e depois, na quarta-feira, às 19h, em Belém.

Não por acaso a seleção marcou a série de amistosos contra os holandeses. Os dois países estão no mesmo grupo do Mundial que será disputado entre os dias 9 e 30 de setembro, na Bulgária e na Itália. Os brasileiros vão estrear no dia 12 de setembro, contra o Egito.