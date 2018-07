Renan enaltece 'jogo espetacular' e agradece jogadores após vice na Liga Mundial

Em seu primeiro torneio como substituto de Bernardinho na seleção brasileira masculina de vôlei, o técnico Renan Dal Zotto foi vice-campeão da Liga Mundial após perder da França na noite deste sábado, por 3 sets a 2, com parciais de 21/25, 25/15, 25/23, 19/25 e 15/13, na Arena da Baixada, em Curitiba.

A derrota na decisão, contudo, não abalou o treinador. Satisfeito com o desempenho do time em seu primeiro torneio, Renan elogiou o nível do jogo final e agradeceu os jogadores pela entrega em quadra.

"Foi um jogo espetacular. Eles defenderam muito bem, nos colocaram em muita dificuldade e nós sabíamos que seria assim, um jogo decidido lá em cima, no detalhe. Queria muito agradecer a cada um desses jogadores. Todos se entregaram ao máximo, lutaram e o placar de hoje (sábado) mostra o nível da competição", avaliou Renan.

Principal pontuador brasileiro com 22 acertos, ao lado de Lucarelli, Wallace também enalteceu a seleção e elogiou a boa partida da França. "Fizemos grandes partidas e soubemos lidar com cada situação adversa. Hoje não foi diferente. Não dá para tirar os méritos da França. Eles jogaram muito bem. Agora é seguir em frente, com o mesmo orgulho de representar a seleção brasileira", comentou o oposto.

Lucão, por sua vez, avaliou que o novo ciclo olímpico pode ter mais finais entre Brasil e França. "Perder sempre é ruim, mas foi uma bela campanha da seleção brasileira e hoje um grande jogo de voleibol. Tivemos nossas chances tanto no terceiro set, como no tie-break, mas temos que lembrar que eles têm uma grande equipe também. Acredito que esse ciclo que se inicia agora vai ter Brasil e França brigando sempre em finais."