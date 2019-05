Renan prevê 'bons testes' para seleção em amistosos com o Canadá

Sem folga após levar o EMS Taubaté Funvic (SP) ao título da Superliga masculina, o técnico Renan Dal Zotto volta aos trabalhos na beira da quadra nesta quarta-feira, no amistoso com o Canadá. Será o primeiro de dois duelos da seleção brasileira com os canadenses no ginásio do Taquaral, em Campinas, em preparação para a Liga das Nações, competição que substituiu a Liga Mundial no ano passado.

Dal Zotto acredita que as duas partidas serão bons testes para o time brasileiro, que fará sua estreia na temporada nesta quarta. "O Canadá é uma equipe que está sendo percebida no mercado internacional, é a sexta colocada no ranking entre as melhores do mundo. Estrategicamente é importante porque eles têm um modelo de jogo muito parecido com a seleção americana, nosso primeiro adversário na Liga das Nações. Serão dois testes muito bons", projeta.

Para o ponteiro Lucarelli, que também foi campeão pelo Taubaté, os amistosos serão importantes para dar entrosamento à equipe, principalmente para o trabalho dos levantadores.

"Os amistosos aqui em Campinas vão ser bem importantes, principalmente para os levantadores, que estão no primeiro ano com essa função, e para todos nós aprimorarmos o entrosamento. E vamos enfrentar logo uma equipe muito boa, o Canadá, que vem nos últimos anos evoluindo bastante", diz o ponteiro.

Dal Zotto também testará jovens jogadores, caso do central Flávio, que fará sua estreia com a camisa da seleção principal. "Tive passagens pela seleção de base e pela seleção de novos e é sempre um prazer treinar e vestir essa camisa da seleção brasileira. Treinar com os melhores é uma honra. Confesso que estou um pouco ansioso para esse primeiro jogo da temporada, é normal esse friozinho na barriga, mas estou tranquilo", comenta.

O amistoso desta quarta está marcado para as 22 horas. O segundo confronto com os canadenses será na sexta, às 21h30. A seleção brasileira masculina vai estrear na Liga das Nações no dia 31 deste mês.