Renan promete mais espaço para Bruninho nos jogos da seleção de vôlei em Cuiabá

Segunda colocada na classificação geral da Liga das Nações, a seleção brasileira masculina de vôlei inicia a quarta semana da competição nesta sexta-feira, quando enfrentará a Bulgária, às 21 horas, no ginásio Aecim Tocantins, em Cuiabá (MT). O duelo marcará a estreia do time no torneio em casa.

Para o técnico Renan Dal Zotto, os jogos da quarta semana do torneio serão fundamentais para fazer ajustes importantes no time. O treinador prometeu que dará mais oportunidades ao levantador Bruninho, que não esteve nos primeiros jogos do Brasil e só estreou na sétima partida da equipe no torneio, a derrota para a Sérvia por 3 a 2.

"Durante cada fim de semana são três jogos difíceis e com muita viagem, então é importante ajustar o time nesta reta final. O Bruno agora terá mais espaço para jogar nessas partidas, mas o Cachopa está muito bem, está pronto. E na medida que for necessário fazer as mudanças, mas todos tiveram oportunidades de jogar", afirmou o treinador.

A possibilidade de atuar em solo brasileiro depois de três semanas jogando em outros países - a seleção passou por Katowice, na Polônia, Tóquio, no Japão, e Gondomar, em Portugal, respectivamente - foi celebrada pelos jogadores.

"Estar em Cuiabá significa jogar com a torcida a favor. Os torcedores nos apoiarem é essencial para a seleção brasileira e isso sempre acontece quando jogamos no Brasil. Ganhamos uma força a mais e vamos fazer de tudo para dar as três vitórias de presente porque eles merecem", disse o oposto Wallace.

"São três jogos com equipes que têm um potencial muito grande, vai ser um fim de semana difícil, mas a equipe está bem, confiante, vindo de uma sequência legal e espero que possamos dar um espetáculo para a torcida brasileira", acrescentou o ponteiro Lucarelli.

O time brasileiro está na vice-liderança do campeonato, com 22 pontos, atrás apenas do Irã, que já somou 24. Os comandados de Renan venceram Estados Unidos, Austrália, Polônia, Irã, Japão, Argentina, China e Portugal. A derrota para os sérvios foi a única até aqui na competição.

Em Cuiabá, a seleção brasileira jogará, ainda, contra Alemanha e Rússia, sábado e domingo, respectivamente. Os duelos serão às 21 horas. Depois, o time embarca para Brasília, onde disputa os últimso três jogos da primeira fase do torneio.