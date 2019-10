Renan valoriza vitória do Brasil sobre rival 'muito complicado' na Copa do Mundo

O técnico Renan Dal Zotto valorizou a vitória da seleção brasileira masculina sobre o Egito, por 3 sets a 1, pela Copa do Mundo de vôlei. Na sua avaliação, o time nacional fez "excelente partida" contra um adversário "muito complicado", na cidade de Nagano, no Japão.

"Conseguimos os três pontos diante de um time que fez uma excelente partida. Eles começaram de forma brilhante a competição e sabíamos que seria um jogo muito complicado", disse Renan, referindo-se aos dois triunfos seguidos do Egito no início do campeonato.

Um dos principais jogadores do time nesta Copa do Mundo, o oposto Alan também celebrou o triunfo. "Foi uma vitória extremamente importante. Conseguimos manter nossa invencibilidade, fazendo três vitórias de três pontos em três jogos, e isso é muito bom para a sequência do campeonato, que é muito duro e contra adversários muito fortes", declarou.

Com o terceiro triunfo em três jogos, o Brasil se isolou na liderança da tabela, com nove pontos. O Brasil volta à quadra neste sábado, novamente em Nagano, para enfrentar a Rússia. A partida está marcada para as 2 horas da madrugada (horário de Brasília).

"Agora é pensar na partida de amanhã [sábado] e sabemos que cada jogo conta muito. Temos que encarar sempre como uma grande final. Hoje estamos felizes pela vitória sobre o Egito, que vem fazendo uma excepcional Copa do Mundo", projetou Renan Dal Zotto.