Renan vê Brasil mais forte com apoio da torcida na 2ª semana da Liga das Nações

O técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, Renan Dal Zotto, avaliou que o mando de quadra será essencial na segunda semana de jogos da Liga das Nações. A equipe vai enfrentar a Coreia do Sul nesta sexta-feira, em Goiânia, e depois terá pela frente o Japão, no sábado, e os Estados Unidos, no domingo.

"É sempre muito bom jogar no Brasil e tenho certeza que aqui em Goiânia não vai ser diferente. Já sentimos a atmosfera da cidade, com todos falando dos jogos, está muito bacana. Esperamos o ginásio cheio e jogando junto com a gente, pois precisamos de boas apresentações", disse o técnico nesta quinta-feira.

O oposto Wallace destacou a competitividade dos adversários para prever duelos difíceis para o Brasil. "Sabemos que tanto o Japão como a Coreia são times que defendem muito, são times que exigem uma paciência a mais, porque nem sempre vamos conseguir derrubar bola de primeira. E os Estados Unidos jogam muito pelo fundo meio. São três times difíceis de enfrentar, mas vamos dar o nosso máximo para sair daqui com os três pontos", analisou.

Depois dessa rodada, a seleção brasileira vai disputar mais três semanas de jogos até o fim da fase de classificação da Liga das Nações. A equipe dirigida por Renan estreou com vitória por 3 a 0 sobre a Sérvia, depois perdeu por 3 a 2 da Itália e fechou participação com triunfo por 3 a 0 sobre a Alemanha, em partidas realizadas em Kraljevo, na Sérvia.

O Brasil ocupa neste momento a quinta colocação e estaria classificado para a fase final da Liga das Nações, marcada para acontecer entre 4 e 8 de julho, em Lille - a seleção francesa tem uma vaga garantida por ser o país-sede.