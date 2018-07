Rexona-Ades elimina arquirrival Vôlei Nestlé e vai à 12ª final seguida O maior clássico do vôlei interclubes do Brasil teve o desfecho que já se tornou rotina. Jogando em casa no Ginásio do Tijuca, o Rexona-Ades venceu o terceiro jogo da série semifinal contra o Vôlei Nestlé na noite desta segunda-feira por fáceis 3 sets a 0, parciais de 25/20, 25/23 e 25/16, e se classificou à sua 12.ª final seguida na Superliga Feminina.