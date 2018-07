Rexona perde a segunda e é eliminado no Mundial de Clubes de Vôlei

Acabou nesta quinta-feira o sonho do Rexona-Sesc Rio igualar o arquirrival Nestlé, de Osasco, e conquistar um título mundial. O time do técnico Bernardinho deu adeus ao Mundial de Clubes Feminino de Vôlei, jogado em Manila, na Tailândia, ao perder de virada, por 3 sets a 2 para o Eczacibasi Vitra, da Turquia, com parciais de 25/27, 25/19, 22/25, 25/18 e 15/11.

Apesar da derrota, mais cedo, ainda havia uma possibilidade de o Rexona evitar a eliminação na primeira fase. Para tanto, dependia de uma vitória do local PSL-F2 Logistics sobre o italiano Pomi Casalmaggiore, o que naturalmente não aconteceu. O atual campeão europeu venceu por 3 sets a 0, sem nenhuma dificuldade.

Como só venceu a equipe tailandesa, o Rexona ficou no terceiro lugar do Grupo A, já atrás de italianas e turcas. O Eczacibasi Vitra, aliás, tem tudo para ficar na primeira posição, porque ainda faz mais um jogo, contra o time da Tailândia, garantindo a liderança mesmo se perder por 3 a 2, o que lhe garantiria mais um ponto.

Na partida desta quinta-feira, Monique Pavão foi o principal destaque do Rexona, com 24 pontos. O time titular ainda teve Gabi, Juciely, Carol, Roberta e a holandesa Anne Buijs, que fez apenas três pontos nos três primeiros sets e deu lugar à jovem Drussyla. A veterana Fabi é a líbero do time.

Já pelo Eczacibasi Vitra ninguém pontuou mais que a sérvia Tijana Boskovic, com 28 pontos. Thaisa dominou o meio de rede em sua primeira competição pelo time turco e marcou 11 pontos. Em sua despedida de Osasco, o marido dela se desentendeu com Bernardinho. Agora, a resposta veio na quadra.

Essa é a pior participação do Rexona na história do torneio. Em suas duas disputas anteriores, chegou no mínimo até a semifinal.