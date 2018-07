Rexona-Sesc Rio vence time filipino na estreia no Mundial de Clubes de Vôlei

O Rexona-Sesc Rio abriu com vitória a sua participação no Mundial de Clubes Feminino de Vôlei, que está sendo realizado nas Filipinas. Nesta terça-feira o time do Rio de Janeiro superou as anfitriãs do PSL-F2 Logistics Manila por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/13 e 25/20, pela primeira rodada do Grupo A.

A holandesa Anne Buijs e Carol fizeram 13 pontos cada para o time carioca, que se classificou para o Mundial após faturar o título do Campeonato Sul-Americano. Também com 13 acertos, Alyja Daphne Santiago foi a principal pontuadora do time filipino.

A equipe do Rio de Janeiro teve amplo domínio dos dois primeiros sets da partida em Manila, abrindo larga vantagem já no começo da terceira parcial, seja pela maior qualidade das suas jogadoras - Gabi, com 11 pontos, foi outro destaque do time - ou pelo excesso de erros do time filipino.

No terceiro set, porém, um "apagão" quase provocou um inesperado revés. O time dirigido por Bernardinho chegou a estar perdendo por 14 a 7, mas conseguiu uma reação impressionante para conseguir a virada e evitar a disputa de um quarto set, assegurando o seu triunfo por 3 a 0.

Após a estreia vitoriosa, o Rexona-Sesc Rio voltará a jogar nesta quarta-feira, às 9h30 (horário de Brasília), diante do Pomi Casalmaggiore. Atual campeão europeu, o time italiano perdeu na sua estreia para o turco Eczacibasi Vitra por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/18 e 25/15. A brasileira Thaísa marcou nove pontos pelo time da Turquia.

Pelo Grupo B, o também turco Vakfbank Istanbul superou o japonês Hisamitsu Springs por 3 sets a 1 (25/14, 25/15, 29/31 e 25/18), enquanto o suíço Volero Zurich derrotou o tailandês Bangkok Glass por 3 a 0 (25/21, 25/19 e 25/23).

Os dois primeiros colocados de cada chave avançam às semifinais do Mundial de Vôlei, que terá a sua final no próximo domingo. No ano passado, o time do Rio de Janeiro foi o quarto colocado na competição.