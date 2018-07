Rexona vence no Mundial de Clubes e prolonga carreira de Fofão até domingo Maior vencedora da história do vôlei feminino do Brasil, a levantadora Fofão vai encerrar a carreira no próximo domingo. Nesta quinta-feira em Zurique (Suíça), a equipe dela, o Rexona-Ades, venceu o Volero Zurich, dono da casa, por 3 sets a 1 (parciais de 30/28, 25/22, 33/35 e 25/22) e praticamente garantiu vaga na semifinal do Mundial de Clubes.