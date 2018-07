Ricardo desfaz parceria com Solberg no vôlei de praia

O Circuito Mundial de vôlei de praia deste ano contará com uma nova dupla brasileira a partir da segunda etapa, na China. Nesta quarta-feira, Ricardo e Pedro Solberg, que se reuniram há quatro meses, anunciaram o fim da parceria. Ricardo formará nova dupla com Márcio, que se separou de Billy.

Apesar do rompimento, Ricardo e Solberg, que ainda não definiu seu futuro, terão que jogar juntos ainda na etapa de abertura do Circuito, em Brasília, a partir do dia 20. A estreia da nova parceria será em Xangai, no dia 28.

Dono de três medalhas olímpicas, Ricardo explicou que Solberg estava insatisfeito com os resultados da dupla e pretendia deixar a Paraíba para voltar ao Rio de Janeiro.

"Não havia porque ele permanecer aqui em João Pessoa se não estava satisfeito, mas acredito que os resultados viriam ainda. Nossa parceria tinha condições de conquistar muitas coisas boas, pois isso é uma questão de tempo. É preciso um período de maturação da dupla", afirmou.

Em sua nova parceria, Ricardo espera se beneficiar do grande desempenho defensivo de Márcio, medalhista de prata nos Jogos de Pequim. "Começa uma nova vida ao lado do Márcio, um medalhista olímpico, dono de uma das melhores defesas do mundo, e espero que nosso time seja muito forte", completou. Márcio jogou apenas uma etapa do Circuito Brasileiro ao lado de Billy, que ainda não anunciou o seu futuro.