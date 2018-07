Ricardo e Guto perdem e ficam com a prata em etapa de Portugal do vôlei de praia

A participação brasileira na chave masculina da etapa de Portugal do vôlei de praia terminou com medalha de prata. Neste domingo, a dupla recém-formada entre Ricardo e Guto perdeu a final para Samoilovs/Smedins, da Letônia, por 2 sets a 1 - parciais de 21/13, 19/21 e 22/20 - e terminou o torneio disputado na cidade de Espinho na segunda colocação.

A partida foi bastante equilibrada, visto que os letões superaram os brasileiros no tie-break e todos os sets foram decididos com dois pontos de vantagem. Foi a primeira medalha conquistada pela dupla brasileira, que disputou o seu segundo torneio jogando juntos.

"Foi um grande resultado para nossa dupla, é apenas o segundo torneio que jogamos juntos e conseguir uma medalha é ótimo. É uma pena que perdemos alguns pontos decisivos no final, mas isso faz parte do esporte. O que importa é que conseguimos chegar no pódio", comentou Guto após o jogo.

Na semifinal, Ricardo e Guto haviam vencido os compatriotas Evandro/Vitor Felipe por 2 sets a 0 (25/21 e 25/19). Na disputa de bronze, Evandro e Vitor lutaram bastante, mas foram derrotas pelos alemães Thole/Wickler por 2 a 1 - com parciais de 17/21, 21/12 e 15/11 -, e ficaram sem medalha.

Com os resultados em Portugal, Ricardo/Guto somou 720 pontos no ranking da temporada, além de levar o prêmio de 16 mil dólares. Já Evandro e Vitor levaram 560 pontos e oito mil dólares. Outras quatro duplas do Brasil estiveram no evento em Espinho. Em nono lugar, Pedro Solberg/Bruno Schmidt ficou com 400 pontos e quatro mil dólares. Alison/André caiu ainda na fase de grupos e terminou na 25.ª posição, somando 240 pontos e dois mil dólares em premiação. Luciano/Álvaro Filho e Thiago/George não passaram nem para a fase de grupos e, por isso, ficam sem premiação.

A próxima etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia será disputada na Suíça, na cidade de Gstaad. O Brasil terá seis duplas masculinas representando o País no torneio, que acontece a partir desta terça-feira.

PRATA TAMBÉM NO FEMININO

Assim como no masculino, o feminino também garantiu uma prata. Maria Elisa e Carol Solberg decidiram o título da competição contra as australianas Taliqua Clancy e Mariafe Artacho Del Solar. As brasileiras acabaram superadas por 2 sets a 0, com parciais de 21/23 e 17/21, e ficaram com o segundo lugar.