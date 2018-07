Ricardo e Pedro Cunha vencem etapa de Fortaleza de vôlei de praia

FORTALEZA - Em Fortaleza, Ricardo e Pedro Cunha encerraram o ano no lugar mais alto do pódio. A dupla superou os campeões antecipados Alison e Emanuel por 2 sets a 0, parciais de 21/13 e 21/14, na etapa de encerramento do Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia 2011.

A vitória deste sábado ampliou a vantagem do baiano e do carioca no confronto direto com os rivais. Em cinco encontros, são quatro vitórias de Ricardo e Pedro Cunha.

"O fato de estarmos levando vantagem no confronto nos deixa mais tranquilos em quadra. Jogamos com muita alegria e as coisas fluíram", avaliou Pedro.

ALISON E EMANUEL

Apesar a derrota, a dupla está bastante satisfeita com a temporada. Alison e Emanuel conquistaram os títulos do Circuito Mundial, do Campeonato Mundial, do Circuito Banco do Brasil e dos Jogos Pan-Americanos.

"Queríamos fechar o ano com chave de ouro, mas essa derrota não apaga e nem diminui a temporada maravilhosa que tivemos. O Ricardo e o Pedro jogaram melhor e mereceram vencer. Reduzimos o ritmo dos treinos há duas semanas e, em alguns momentos, senti que o corpo não conseguia acompanhar a cabeça", comentou Alison.

FIM DE TEMPORADA

Alison e Emanuel foram os campeões do Circuito Banco do Brasil 2011. O vice-campeonato ficou com Bruno e Fernandão (AM/ES). Já os paraibanos Jorge e Renatão terminaram na terceira posição.