Rio de Janeiro bate Praia Clube, é tetra do Sul-Americano e se garante no Mundial

O técnico Bernardinho até se aposentou da seleção brasileira masculina de vôlei. Mas algo segue sem mudar em sua vida: a rotina de ganhar títulos. Neste sábado, o Rio de Janeiro derrotou o Praia Clube, em Uberlândia (MG), e sagrou-se campeão do Sul-Americano feminino de clubes.

A partida foi disputada na Arena Praia, na cidade do Triângulo Mineiro. E, em duas horas de confronto, mesmo atuando na quadra do adversário, o time de Bernardinho superou um jogo tenso, teve equilíbrio nos momentos decisivos e venceu por 3 sets a 1 - com parciais de 25/19, 20/25, 25/19 e 25/10.

Este foi o quarto título do Sul-Americano para o Rio de Janeiro - e o terceiro consecutivo. O resultado ainda garantiu a equipe carioca no Mundial de Clubes, que será disputado entre os dias 8 e 14 de maio, na cidade de Kobe, no Japão.

O jogo foi bastante disputado durante os três sets iniciais. No primeiro, já nos momentos finais, as cariocas abriram quatro pontos de vantagem e apenas administraram.

O Praia Clube, contudo, não desanimou. E, após se encontrar em quadra no início do segundo set, chegou a abrir sete pontos e fechou com tranquilidade. Já a terceira parcial foi parelha até o 20/19, quando o Rio de Janeiro se impôs e manteve o domínio até o set seguinte, fechando sem grandes dificuldades.