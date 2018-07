RJ, agora sem o X, terá novo patrocínio

SÃO PAULO - O RJ Vôlei – ex-RJX – deve ganhar nesta semana um novo patrocinador, após sair em busca de apoiadores para cobrir o desfalque causado pelo desligamento da OGX. A empresa de Eike Batista, em processo de recuperação judicial, foi responsável pela criação da equipe em 2011 mas

abandonou o projeto no meio da temporada.

"É uma empresa de grande representatividade no cenário esportivo brasileiro", adianta o diretor da equipe, José Inácio Salles, que não quis revelar a área de atuação do patrocinador. Mesmo com a OGX como patrocinadora master, o time já tinha fechado contrato com Furnas e o Grupo Petrópolis, que utiliza no clube a marca de isotônicos Ironage, e não descarta buscar seus direitos na Justiça.

Ainda assim, diz Salles, o clube terá um déficit orçamentário em relação ao que recebia da OGX. O novo patrocinador não cobrirá o valor total do repasse que era realizado pela antiga apoiadora, mas já ajudará a equilibrar as finanças."O impacto da saída da OGX foi importante, mas temos orçamento para manter o mínimo necessário."

O time carioca entrou em quadra com o novo nome há uma semana, na vitória contra o Brasil Kirin, de Campinas, no sábado passado, em casa. Apesar do momento turbulento, a estreia da nova fase da equipe carioca veio com vitória e o time está entre os melhores da Superliga.

Após a oficialização da saída da OGX e da perda do "X" de Eike no nome, vários jogadores vieram à público para explicitar a dificuldade do time em manter os pagamentos em dia. Estão com vencimentos atrasados atletas como o levantador Bruninho, da seleção brasileira, e também o oposto Leandro Vissotto. O orçamento anual da equipe chega aos R$ 8 milhões.

Um dos reforços para a atual temporada deixou o clube justamente por causa da questão financeira. O central Maurício rescindiu o contrato e se transferiu para o Halkbank, da Turquia. Ele foi para o novo clube logo após o fim da disputa da Copa dos Campeões, no Japão.

Apesar das especulações de que outros jogadores possam tomar o mesmo caminho, Salles diz que o grupo está unido. "Temos um grupo muito íntegro, trabalhando forte. Estamos confiantes porque temos um bom produto em mãos."

O RJ Vôlei não é o primeiro a enfrentar problemas financeiros. O mineiro Montes Claros também atrasou salários e perdeu jogadores. O Voltaço, de Volta Redonda, quase não participou da Superliga por causa de pendências com os atletas.

A comissão de atletas formada este ano e liderada pelo central Gustavo Endres não descarta a realização de protestos em prol do fair play financeiro das equipes. A ideia é inspirada no que o Bom Senso FC faz no futebol, disse o central em entrevista ao jornal Lance.