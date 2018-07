RJX mantém invencibilidade na Superliga e assegura liderança por mais uma rodada

SÃO PAULO - O RJX, uma das duas únicas equipes invictas na Superliga masculina, assegurou a liderança por mais uma rodada. Nesta quarta-feira, o time patrocinado pelo bilionário Eike Batista derrotou o Vôlei Futuro, que tem orçamento declinante, por 3 a 1 (19/25, 25/20, 25/23 e 25/20). Trata-se da sexta vitória em seis rodadas da competição.

O central Riad recebeu o Troféu Viva Vôlei, conferido ao destaque da partida. O oposto Theo, da Seleção Brasileira, terminou o jogo como o maior pontuador (18 pontos).

Para Riad, o resultado foi bom, mas é necessário que a equipe evolua. "Vencer sempre é importante, mas sabemos que não podemos deixar para correr atrás do resultado. Já aconteceu isso no jogo passado, contra o Sesi-SP, e temos que estar atentos porque uma hora pode não dar certo", alertou Riad. "De qualquer forma, isso também tem um lado positivo, que é mostrar nosso poder de reação".

O ponta do Vôlei Futuro, Rapha, acredita que seu time tinha condições de conseguir a vitória. "Poderiamos ter vencido, mas pecamos em fatores pequenos e isso fez a diferença para que eles conseguissem sair de quadra com o resultado positivo. Mas sabemos que estamos crescendo no campeonato e fizemos um bom jogo hoje".

Pela Superliga feminina, o Pinheiros derrotou o Usiminas por 3 a 1, com parciais de 25/8, 25/18 e 25/19, no ginásio do Mackenzie, em Belo Horizonte. É a segunda vitória seguida da equipe paulista na competição.