RJX traz veterano Rodrigão de volta para as quadras

RIO - Atual campeão da Superliga Masculina, o RJX apresentou sua equipe para o torneio, nesta terça-feira, com uma novidade: o central Rodrigão, que havia abandonado as quadras em 2012.

O jogador de 34 anos, dono de três medalhas olímpicas (ouro em Atenas-2004, prata em Pequim-2008 e Londres-2012), passou quase dois anos no vôlei de praia. Mas a passagem pelo Circuito Nacional em areia não foi bem sucedida. Seu último time em quadra foi o Sesi, na temporada 2011/12.

"É uma grande emoção fazer parte deste time que conseguiu um fato histórico na última temporada, trazendo o título da Superliga de novo para o Rio. Tenho muitos amigos e parceiros aqui, e minhas expectativas são as melhores", disse Rodrigão, que ainda não tem data para estrear. "Com certeza, vim para somar."

O RJX faz seu primeiro jogo na Superliga no sábado, em casa - a equipe agora estará baseada no Tijuca Tênis Clube. O adversário é o estreante Moda Maringá, dirigido pelo levantador Ricardinho, que também jogará pelo time paranaense.

Da equipe que venceu a Superliga pela primeira vez no ano passado, foi mantida a base com o levantador Bruninho e o líbero Mário Jr. O RJX repatriou o oposto Leandro Vissotto, que estava na Rússia, e também contratou o central Maurício. Deixaram a equipe Dante, Lucão e Théo.

O técnico Marcelo Fronckowiak, que permaneceu no comando da equipe, elogiou os reforços e a equipe que terá em mãos. "Estou satisfeito com a chegada do Rodrigão, um campeão olímpico. Para nós é um diferencial. Todos os reforços, como o Vissotto e o Maurício, chegam para tornar o time ainda mais equilibrado e unido."