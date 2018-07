RJX vira sobre Cruzeiro e fatura título da Superliga masculina de vôlei

RIO - Assim como aconteceu na Superliga feminina, a edição masculina do campeonato foi decidido com uma virada. Neste domingo, o RJX superou o atual campeão Sada Cruzeiro por 3 sets a 1, com parciais de 15/25, 25/18, 25/18 e 25/14, no Maracanãzinho, e conquistou o título da Superliga masculina de vôlei pela primeira vez.

Com a vitória, o RJX encerrou um jejum de 32 anos sem troféus nacionais para equipes do Rio de Janeiro - a última conquista coube ao Atlântica/Boavista, em 1981. Contando com maior apoio da torcida, o time carioca confirmou o ligeiro favoritismo por ter feito melhor campanha durante a temporada e por contar com mais jogadores da seleção brasileira.

O título coroa o investimento feito pelo empresário Eike Batista, patrocinador do RJX, depois da decepcionante performance na temporada passada, quando a equipe estreou na competição. Para tanto, contou com grande apresentação dos seus jogadores, com destaque para Lucão e para o campeão olímpico Dante.

O JOGO

A final deste domingo teve equilíbrio somente nos primeiros pontos da partida. O RJX abriu 2/0, mas logo levou a virada. E acabou sucumbindo ao nervosismo. O Sada Cruzeiro aproveitou o bom momento e disparou no placar. Fez 16/09, ampliou a vantagem e fechou o set inicial com folga, por 25/15.

A equipe mineira, contudo, não sustentou a liderança no placar por muito tempo. Mais tranquilo, o time carioca melhorou o aproveitamento no saque e no bloqueio e não demorou para sair na frente no marcador, com 6/2. Na sequência, chegou a fazer 18/12 antes de fechar em 25/18.

Mais confiante, o RJX repetiu o roteiro do segundo set na parcial seguinte e manteve o domínio. Era melhor nos principais fundamentos e contava com saques inspirados de Lucão. Aos poucos, o veterano Dante entrava no jogo e dava forte contribuição para o desequilíbrio do confronto. Os cariocas acabaram fechando o set pelo mesmo placar do set anterior: 25/18.

A quarta parcial só serviu para confirmar o amplo domínio do RJX e a queda no rendimento dos mineiros, cada vez mais desanimados em quadra. Sem dificuldade, o time carioca construiu nova vantagem, a partir das boas variações do levantador Bruninho e dos ataques de Theo, Riad e Thiago Alves.