Rogers e Dalhausser são campeões da etapa de Brasília do Mundial de Vôlei de Praia

BRASÍLIA - Os norte-americanos Rogers e Dalhausser comprovaram a grande fase que vivem e conquistaram neste sábado o título da primeira etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, realizada em Brasília. Na final, eles ganharam dos brasileiros Alison e Emanuel por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 21/13, frustrando a torcida que lotou a arena montada na Esplanada dos Ministérios.

Atuais campeões olímpicos, Rogers e Dalhausser já tinham vencido a etapa brasileira no ano passado. E voltaram a mostrar superioridade neste sábado, quando somaram a 29ª vitória seguida em jogos do Circuito Mundial, um recorde na disputa masculina. Além disso, os norte-americanos aumentaram a vantagem no confronto com Alison e Emanuel, agora com sete vitórias e uma derrota.

As duplas finalistas já tinham se enfrentado nesta etapa de Brasília. Foi na última quinta-feira, ainda pela quarta fase da competição, quando Rogers e Dalhausser também venceram. Na ocasião, porém, Alison e Emanuel deram mais trabalho aos norte-americanos, ao perderem por 2 sets a 1, com parciais de 16/21, 21/19 e 15/11. Na final deste sábado, contudo, a vitória foi tranquila.

"É sempre um jogo difícil, porque eles jogam com muita qualidade o tempo inteiro. A gente gastou muita energia desnecessária no primeiro set e aí ficou difícil", lamentou Emanuel, que disputou a sua 100ª final de etapa no Circuito Mundial - a parceria com Alison foi formada no ano passado e ainda não conquistou nenhum título, tendo perdido as quatro decisões que disputou até agora.

Ainda neste sábado, na preliminar da final, houve a disputa do terceiro lugar da chave masculina em Brasília. E o Brasil também perdeu. Márcio e Ricardo foram derrotados pelos chineses Xu e Wu, que fizeram 2 sets a 1 (21/17, 16/21 e 15/10) e conquistaram a medalha de bronze. Agora, o Circuito Mundial parte para China, que recebe a próxima etapa a partir do dia 2 de maio.