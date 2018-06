Rosamaria destaca sistema defensivo do Brasil na vitória sobre a Tailândia

Com a seleção brasileira feminina de vôlei já classificada para a fase final da Liga das Nações, o técnico José Roberto Guimarães utilizou a partida desta quarta-feira contra a Tailândia para dar ritmo a todas as jogadoras do elenco.

Em quadra, o time não sentiu as constantes alterações na formação titular e venceu com tranquilidade por 3 sets a 1, com parciais de (25/16, 25/22, 18/25 e 25/13), em Eboli, na Itália, no segundo dos três duelos previstos na quinta semana de disputa da competição.

Titular na vaga da ponteira Amanda, Rosamaria foi a principal pontuadora do confronto, com 18 pontos. A oposta Tandara, com 14 pontos, e a central Bia, com 12, também se destacaram pela seleção brasileira.

Rosamaria falou sobre a dificuldade de enfrentar o time da Tailândia e parabenizou o grupo pelo resultado positivo. "A Tailândia têm um jogo veloz e diferente do que estamos acostumadas. O sistema defensivo foi importante para conseguirmos essa vitória", opinou.

Foi o 12º triunfo da seleção na competição em 14 jogos. O Brasil encerrará a participação na quinta semana da Liga das Nações nesta quinta-feira, às 15h (horário de Brasília), contra a anfitriã Itália. "Vamos jogar contra as donas da casa e espero que o time continue evoluindo. Estamos ganhando ritmo e melhorando a cada jogo. Espero uma partida muito disputada", prosseguiu Rosamaria.