Rússia bate Itália e se garante na final da Liga Mundial de vôlei

MAR DEL PLATA - A Rússia venceu a Itália por 3 sets a 1, com parciais de 25/12, 25/23, 24/26 e 25/20, neste sábado, em Mar del Plata, na Argentina, e garantiu vaga na final da Liga Mundial 2013. Os rivais dos russos na grande decisão deste domingo serão os brasileiros, que superaram a Bulgária também por 3 sets a 1, na outra semifinal da competição.

Finalista do torneio e atual campeã olímpica, a Rússia buscará o seu terceiro título da Liga Mundial, depois de ter se sagrado campeã da competição em 2002 e 2011. Nas duas ocasiões, os russos derrotaram o Brasil na decisão.

Algoz dos brasileiros na final olímpica dos Jogos de Londres, a Rússia também superou a equipe comandada por Bernardinho, por 3 sets a 2, nesta fase final da Liga Mundial, antes de ser surpreendente derrotada pelo Canadá, este depois eliminado ao cair por 3 a 0 diante do Brasil.

No duelo deste sábado, a Rússia foi dominante durante quase todo o tempo e só levou um susto maior no terceiro set, quando chegou a desperdiçar dois match points e viu a Itália fazer quatro pontos seguidos para fechar a parcial em 26/24. O principal destaque russo foi Nikolay Pavlov, maior pontuador do confronto, com 21 acertos ao total. Pelo lado italiano, Zaytsev foi quem mais marcou, com 17 ao total.