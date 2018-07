Rússia passa pelos EUA e garante primeira vaga na final A Rússia é a primeira finalista do Campeonato Mundial Feminino de Vôlei. A equipe do Leste Europeu bateu na madrugada deste sábado (pelo horário de Brasília) os Estados Unidos na semifinal por 3 sets a 1, com parciais de 25/16, 13/25, 25/19 e 25/21, em 1 hora e 33 minutos de jogo, em Tóquio, no Japão.