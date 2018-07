Rússia vence a Polônia na estreia da fase final masculina da Liga das Nações

A seleção russa masculina de vôlei venceu a Polônia por 3 sets a 1, com parciais de 25/18, 25/23, 22/25 e 25/17, e estreou com vitória na fase final da Liga das Nações, que acontece em Lille, na França.

A partida é válida pelo Grupo B, que conta ainda com os Estados Unidos. Os norte-americanos estreiam nesta etapa na quinta-feira, às 13h (de Brasília), contra os poloneses. Se vencerem, eliminam o adversário da competição e, consequentemente, garantem vaga para as semifinais ao lado dos russos. Na sexta-feira, Estados Unidos e Rússia se enfrentam no último duelo da chave.

Os russos fizeram a diferença na partida desta quarta-feira com o bom funcionamento do bloqueio. No total, conseguiram 12 pontos dessa maneira contra apenas cinco do adversário. O destaque pelo lado do time vencedor foi Dmitry Volkov, com 17 pontos. Maxim Mikhaylov também fez um bom jogo e fez 16 pontos. Pelo lado polonês Bartosz Kurek foi o principal pontuador ao colocar 23 bolas na quadra do adversário.

A seleção brasileira está no Grupo A e estreia na competição às 15h45 contra a anfitriã França, na reedição da final da competição do ano passado. Os franceses terminaram a fase inicial da atual edição com a melhor campanha. A Sérvia completa a chave e enfrenta o Brasil na quinta-feira, também às 15h45.