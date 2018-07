Rússia vence e impede decacampeonato do Brasil na Liga Mundial

GDANSK - O Brasil perdeu neste domingo a chance de conquistar o seu décimo título da Liga Mundial. Apesar de errar mais, a Rússia entrou em quadra segura da possibilidade de vencer o time brasileiro, foi mais eficiente no tie break e venceu a decisão por 3 sets 2, parciais de 23/25, 27/25, 25/23, 22/25 e 15/11, em Gdansk, na Polônia.

O grande nome do jogo foi o russo Maxim Mikhaylov, autor de 27 pontos. Pelo lado brasileiro, o capitão Giba foi mais quem pontuou, com 16, mesmo desempenho do oposto Théo, que, apesar de ter sido substituído diversas vezes durante a partida, fez mais uma atuação brilhante.

Pesou negativamente ao Brasil o excesso de erros no tie break, a se destacar dois saques para fora em momentos decisivos do set final. Este foi apenas o segundo título conquistado pela Rússia na Liga Mundial. O primeiro foi exatamente sobre o Brasil, em 2002, em Belo Horizonte. No ano passado, os dois times já haviam se encontrado na decisão, com vitória brasileira em Córdoba.

Jogo. O Brasil entrou em quadra com a mesma formação que mudou o jogo contra os Estados Unidos, no segundo jogo em Gdansk: Bruninho, Lucão e Sidão, Murilo e Giba, Théo e Serginho. Aproveitando muitos erros russos, o time brasileiro manteve-se com pequena vantagem durante todo o primeiro set. Só perdeu a liderança em 19 a 17, mas logo voltou à frente, em 22 a 21. Fechou depois a parcial em 25/23, com um ponto de Lucão.

O segundo set foi tão equilibrado quanto o primeiro. A Rússia chegou a abrir dois pontos de vantagem, mas logo o Brasil empatou em 20 a 20. A parcial seguiu parelha até os 25 a 25. Um bloqueio em Rodrigão, porém, acabou fechando o set para a Rússia em 27/25.

Diferentemente das duas primeiras parciais, a Rússia foi superior logo nos primeiros pontos do terceiro set, abrindo logo 7 a 2. Bernardinho mexeu, fez a inversão com Marlon e Vissotto nos lugares de Théo e Bruno e as alterações deram certo. O Brasil logo diminuiu a distância para dois pontos e chegou a reduzir a um, em 24 a 23. No ponto decisivo, porém, Murilo chegou no bloqueio, mas mandou para fora. Vitória russa por 25/23.

Para o quarto quarto, Bernardinho voltou com Bruno e Théo no time e, graças a dois ataques do oposto, o time brasileiro abriu 2 a 0. Depois, Giba fez ace e ampliou a vantagem, que foi sendo administrada até o fim. O treinador manteve as inversões sempre que o levantador chegava à rede e o Brasil fechou o set em 25/22 após um erro de saque de Ilinykh.

O time brasileiro logo abriu 2 a 1 no tie break e faria 3 a 1 não fosse um erro grosseiro do fiscal de linha, que não viu um bloqueio brasileiro voltar nitidamente dentro da quadra russa, marcando bola fora. Os brasileiros se revoltaram com a arbitragem, mas logo mostraram que não perderiam a concentração, fazendo o ponto seguinte com Rodrigão - que havia entrado no lugar de Sidão no quarto set.

Depois de o time brasileiro desperdiçar dois contra-ataques e deixar a Rússia abrir 7 a 5, Bernardinho fez a inversão e colocou Marlon e Vissotto em quadra. Na primeira bola da dupla, o levantador colou demais a bola na rede e oposto atacou batendo com mão na fita. Em seguida, mais um ataque ruim de Vissotto, amortecido pelo bloqueio. O contra-ataque russo, porém, parou no bloqueio do brasileiro, que se recuperou.

Quando o Brasil conseguiu chegar no placar, em 8 a 9, Giba errou um saque, Murilo mandou um ataque para fora e a Rússia abriu três pontos novamente. Após nova rodada do time brasileiro, Lucão errou mais um saque e os russos fizeram 12 a 9. Logo que voltou à quadra com Bruno, Théo errou um ataque e deixou a Rússia a um ponto do título. E ele veio exatamente num ataque do melhor jogador em quadra: Mikhaylov.