Rússia vence Europeu de Vôlei e reencontrará Brasil

COPENHAGUE - A seleção brasileira masculina de vôlei vai ter a chance de se vingar da algoz Rússia na Copa dos Campeões, marcada para acontecer em dezembro, no Japão. Neste domingo, os russos venceram pela primeira vez o Campeonato Europeu desde o fim da União Soviética e conquistaram o direito de representar o continente na última grande competição do ano. Na final do Europeu, em Copenhague (Dinamarca), a Rússia venceu a Itália por 3 sets a 1, parciais de 25/20, 25/22, 21/25 e 25/17. Assim, encerrou com chave de ouro uma competição em que começou mal, perdendo para a Alemanha logo na estreia. Dmitriy Muserskiy foi eleito o melhor jogador da competição.

Apesar do título russo, o Brasil vai continuar líder do ranking mundial, agora por diferença de apenas três pontos, uma vez que a Rússia trocará a pontuação do quarto lugar do Europeu/2011 pelo título desta edição. Mas o melhor time do mundo, hoje, é a Rússia. Os europeus venceram o Brasil na final das últimas duas grandes competições: a Liga Mundial 2013 e os Jogos Olímpicos de Londres/2012. Também foram campeões da Copa do Mundo de 2011, quando o time de Bernardinho foi terceiro colocado.

Além da Rússia, como campeã europeia, e do Brasil, que venceu o Sul-Americano, também já está garantido na Copa dos Campeões os Estados Unidos, que no sábado venceram o Canadá e conquistaram o título da Norteca (América do Norte, Central e Caribe). Como país sede, o Japão está assegurado. Faltam a definição do campeão asiático e do time que será convidado pela FIVB.