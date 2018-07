Rússia vence Irã antes de pegar o Brasil na Liga Mundial de Vôlei

A fase final da Liga Mundial começou nesta quarta-feira em Florença, na Itália, com uma vitória emocionante dos atuais campeões. Em duelo válido pelo Grupo I, o mesmo do Brasil, a seleção da Rússia derrotou o Irã por 3 sets a 2, com parciais de 18/25, 25/18, 25/21, 35/37 e 15/8, em 2 horas e 26 minutos.

Em boa condição após a vitória desta quarta-feira, a Rússia, com dois pontos, volta a entrar em quadra nesta quinta-feira, quando vai enfrentar o Brasil, a partir das 12h30 (horário de Brasília). No dia seguinte, será a vez da seleção dirigida por Bernardinho encarar o Irã, que soma um ponto. Os dois primeiros colocados da chave avançam às semifinais.

Segundo colocado no Grupo A da Liga Mundial, inclusive à frente do Brasil, a seleção iraniana voltou a surpreender nesta quarta-feira, tanto que venceu o primeiro set da partida contra os russos, considerados favoritos ao título. Depois, a Rússia encaminhou a sua vitória ao ganhar as duas parciais seguintes.

O quarto set foi espetacular, com muitas variações de jogadas. Os iranianos salvaram vários match points da Rússia e conseguiram fechar a parcial, que teve 72 pontos, em 37/35, após 47 minutos. No tie-break, o Irã chegou a liderar o placar por 5/2, mas acabou sofrendo a virada e perdeu para os russos por 15/8.

Apesar da derrota, o Irã teve o maior pontuador da partida, Amir Ghafour, com 38 acertos. Dmitriy Muserskiy liderou os atuais campeões da Liga Mundial ao fazer 20 pontos.

A fase final da Liga Mundial prossegue nesta quarta-feira com a disputa de mais um jogo. As seleções da Itália e dos Estados Unidos se enfrentam na primeira partida do Grupo H.