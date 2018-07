Rússia vence Japão, fatura vice e Brasil termina Grand Prix em terceiro lugar

O triunfo deixou as russas com nove pontos, mesma pontuação do Brasil, que horas mais cedo superou a Itália por 3 sets a 1. A Rússia, porém, teve melhor saldo de sets, depois de ter superado, inclusive, as brasileiras por 3 a 0 neste estágio da competição.

O título foi conquistado por antecipação pelos Estados Unidos, que garantiu a taça ao superar justamente o Brasil, por 3 a 0, no último sábado. Derrotadas facilmente pelas russas neste domingo, as japonesas terminaram a fase final do Grand Prix no sexto e último lugar, com apenas um ponto. A China, com sete pontos, e a Itália, com quatro, ficaram respectivamente na quarta e na quinta posições.