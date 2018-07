Sada Cruzeiro leva o jogo para o tie-break, mas não evita derrota

DOHA - O Sada Cruzeiro perdeu a invencibilidade no Mundial de Clubes de vôlei, disputado no Catar. Em jogo duríssimo disputado no Aspire Dome, a equipe brasileira levou a partida para o tie-break, mas não conseguiu derrotar o Trentino, atual campeão do mundo. A partida, com 2h04 de duração, terminou em 3 sets a 2 para os italianos, com parciais de 25/23, 24/26, 26/24, 19/25 e 21/19.

Apesar da derrota, o Cruzeiro está nas semifinais da competição e espera a definição de seu adversário na briga por um lugar à inédita decisão.

"Jogamos muito bem, mas infelizmente perdemos no final. Tivemos muitas oportunidades de assegurar a vitória", disse o levantador William, capitão do time mineiro. "Nós fizemos um grande jogo e acho que essa partida foi uma boa preparação para as semifinais", destacou o técnico Marcelo Mendez. "Estou satisfeito com a atitude dos meus jogadores e espero que o time continue a mostrar um vôlei de alto nível."

O destaque da partida foi o ponteiro Wallace, que marcou 32 pontos - 24 de ataque e seis de saque. O jogador, uma das revelações do vôlei masculino brasileiro, é o líder das estatísticas de pontuação: tem 70 acertos em três jogos disputados. Também é o segundo melhor sacador, com 8 aces.