Sada Cruzeiro vence Canoas na Superliga masculina de vôlei

SÃO PAULO - Em jogo equilibrado, Sada Cruzeiro (MG) leva a melhor e venceu o Canoas (RS) por 3 sets a 0, com parciais de 31/29, 25/23 e 25/23, em 1h37 de partida no ginásio da Unilasalle pela Superliga masculina de vôlei.

Com boa atuação de Wallace, que marcou 18 pontos, a equipe mineira foi responsável pela primeira derrota do rival em cinco jogos em casa. O atacante destacou o valor de vencer o Canoas. "Eles nunca tinham perdido aqui e sabíamos que seria um jogo muito difícil. Mas conseguimos esse resultado que foi muito bom para a nossa equipe", afirmou.

O capitão da equipe gaúcha, Roberto Minuzzi, garantiu que o resultado negativo não vai abalar o grupo. "Isso não muda em nada os nossos planos, que são classificar entre os oito para a próxima fase. O resultado de 3 a 0 não expressa o que foi a partida", disse.

Na segunda rodada do returno, o Canoas receberá o Vivo/Minas (MG) no próximo sábado, às 14 horas. Já o Sada Cruzeiro vai a Florianópolis, em Santa Catarina, encarar o Super Imperatriz Vôlei no mesmo dia, às 20h, no ginásio Capoeirão.

OUTROS JOGOS

Atual líder da Superliga masculina, o RJX fez sua primeira participação no segundo turno com vitória. O time carioca bateu o Funvic/Midia Fone (SP) por 3 sets a 1 (25/19, 18/25, 30/28 e 25/22), mesmo atuando na casa do adversário em Pindamonhangaba (SP).

O São Bernardo Vôlei (SP) recebeu o Vôlei Futuro (SP) e, depois de uma partida bastante equilibrada, conseguiu a vitória diante de sua torcida. A equipe do ABC Paulista venceu por 3 sets a 2 (28/26, 25/27, 22/25, 25/21 e 22/20).

Já a UFJF (MG) levou a melhor sobre o Volta Redonda (RJ) nesta quinta-feira. A partida só foi decidida no tie-break e o time mineiro venceu com parciais de 25/14, 25/27, 19/25, 25/22 e 15/9

Super Imperatriz Vôlei (SC) e Vivo/Minas (MG) fizeram mais um jogo de cinco sets nesta rodada. E o time mineiro ficou com o triunfo por 3 sets a 2, de virada (16/25, 24/26, 25/20, 25/20 e 15/8).