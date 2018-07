Sada Cruzeiro vence Sesi e sai na frente na semifinal da Superliga

Numa reedição da final das últimas duas edições da Superliga, Sada Cruzeiro e Sesi se encontraram na semifinal da temporada 2015/2016 e brigam por um posto na decisão. A confronto começou na noite de sábado, quando o time mineiro, atual bicampeão, recebeu os paulistas em Contagem e venceu por 3 sets a 1, com parciais de 25/19, 22/25, 25/19 e 25/21.

"É muito bom começarmos a série com vitória. Tínhamos a obrigação de jogar bem dentro do nosso ginásio e conseguimos esse resultado importante. O Sesi-SP também fez uma boa partida e o jogo foi parelho. O grupo está de parabéns pelo comprometimento", elogiou o ponta Filipe, eleito melhor da partida.

As duas equipes voltam a se enfrentar na sexta-feira, no ginásio do Sesi Vila Leopoldina, às 18h30, com o time da casa tendo a obrigação de vencer para forçar o terceiro jogo, que seria na terça-feira, em Contagem. O duelo reúne boa parte da base da seleção brasileira, tendo William, Wallace, Isac, Eder e Alan pelo lado do Cruzeiro, Murilo, Serginho Escadinha e Sidão pelo Sesi.

Na outra partida semifinal, também no sábado, o Funvic/Taubaté jogou em casa e venceu o Vôlei Brasil Kirin, de Campinas, por 3 a 1 (25/19, 25/17, 20/25 e 25/19). O segundo jogo será no Ginásio do Taquaral, sexta-feira à noite, e a terceira partida, se necessária, acontecerá em Taubaté, na terça.