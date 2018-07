Sada Cruzeiro vence Supercopa de Vôlei e fatura mais um título

Comemorar títulos segue sendo rotina na equipe do Sada Cruzeiro. Atual tricampeão da Superliga Masculina de Vôlei, o time mineiro faturou também a Supercopa Brasileira, torneio que abre a temporada nacional 2016/2017. Na final do torneio jogado em Fortaleza (CE), sábado à noite, vitória de virada sobre o Vôlei Brasil Kirin, de Campinas (SP), por 3 sets a 1, com parciais de 18/25, 25/18, 25/21 e 25/20.

A Supercopa, sempre disputada em jogo único em ginásio neutro, foi criada para reunir o campeão da Superliga e o da Copa do Brasil da temporada anterior. O Cruzeiro, porém, venceu ambas no ano passado. Por isso, o Vôlei Brasil Kirin, vice na Copa do Brasil, foi chamado para o torneio.

Só em outubro, esse foi o terceiro título conquistado pelo Cruzeiro, apesar da saída de nomes importantes no fim da temporada passada, com destaque para o campeão olímpico Wallace, agora em Taubaté (MG). Em 7 de outubro, o Cruzeiro ganhou o Campeonato Mineiro, vencendo o Minas na decisão. No fim de semana passada, também em casa, a equipe faturou o tricampeonato do Mundial de Clubes.

"Estou muito feliz pelo terceiro título. Estamos muito cansados, mas a motivação de conseguir outro título, a mentalidade dos jogadores sempre de ganhar, permitiu que o time conseguisse mais esse título. Fico muito feliz pelo resultado do trabalho. Agora é descansar um pouco e já pensar na Superliga", destacou o técnico Marcelo Mendez.

A Superliga começou neste fim de semana, mas o Cruzeiro só estreia no próximo sábado, contra o JF Vôlei, em Juiz de Fora (MG). A equipe celeste vai tentar repetir a temporada passada, quando ganhou os seis títulos em jogo. Além da Superliga e da Copa do Brasil, ainda tem o Sul-Americano por jogar.