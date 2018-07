Sada Cruzeiro vence UPCN e conquista bicampeonato sul-americano

BELO HORIZONTE - O Sada Cruzeiro conseguiu reverter um início desfavorável e, de virada, derrotou o argentino UPCN por 3 sets a 2 (23/25, 23/25, 25/20, 25/19 e 18/16) para conquistar o bicampeonato sul-americano, em Belo Horizonte. As duas equipes estão classificadas para o Mundial, que será realizado em Betim, em maio – o Cruzeiro é o atual campeão. O Vivo/Minas ficou na terceira posição, após vencer o Boca Juniors por 3 sets a 0 (25/17, 25/23 e 25/16).

"A gente ganhou todos os torneios que disputamos nessa temporada. Já são 11 títulos em 14 finais", comemorou o ponta Filipe. "Soubemos reverter o placar de 2 sets a 0 contra uma equipe que joga muito bem. A gente brincou, o time parecia uma fênix, ressurgimos das cinzas. Agora é comemorar."

O oposto Théo, longe de ficar chateado com a derrota, exaltou a atuação de sua equipe. "A gente jogou bem, mas do outro lado tinha um adversário de grande nível. Tínhamos vantagem no terceiro set, mas eles resolveram no saque, não erraram mais, e isso dificultou muito. Mas a gente não pode ficar triste, não vencemos mas fizemos uma partida brilhante. E contra o Cruzeiro é difícil, é um dos maiores times do mundo."

Os times brasileiros voltam a jogar na quarta-feira, pela última rodada da fase de classificação da Superliga. O Sada Cruzeiro, líder do torneio nacional, vai ao Rio para enfrentar o RJ Vôlei