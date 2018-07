São Bernardo abrigará jogos do Brasil na Liga Mundial

Maior vencedor da história da competição, com nove títulos, o Brasil irá integrar o Grupo B no estágio inicial da Liga Mundial, que neste ano contará com um formato inédito de disputa. Pela primeira vez as quatro seleções de uma mesma chave serão reunidas em uma única cidade-sede. Desta forma, as equipes duelarão na casa de um mesmo integrante do grupo.

O novo formato diminuirá o número de viagens desgastantes feitas pelos atletas e abreviará o tempo de disputa da primeira fase, que antes era de seis semanas e agora será realizado em apenas quatro. Essa mudança foi implementada para que a competição seja mais curta e esteja adequada ao calendário da Olimpíada de Londres, que será realizada entre 27 de julho e 12 de agosto deste ano.

Dentro desta forma de disputa, o Brasil iniciará a sua campanha nesta Liga Mundial entre os dias 18 e 20 de maio, em Toronto, no Canadá, antes de seguir para Katowice, na Polônia, onde jogará entre 1.º e 3 de junho. Na sequência, os comandados de Bernardinho retornam ao País, onde atuarão em São Bernardo do Campo entre os dias 8 e 10 do mesmo mês. E, também em junho, os brasileiros fecharão participação na rodada final da fase classificatória em Tampere, na Finlândia, entre os dias 15 e 17.

Além destas seleções que atuarão na chave do Brasil, a Liga Mundial deste ano contará com Rússia, Cuba, Sérvia e Japão no Grupo A; Itália, Estados Unidos, França e Coreia do Sul no C; Argentina, Bulgária, Alemanha e Portugal no D.

A fase final da competição, que será realizada em Sofia, na Bulgária, está marcada para acontecer entre os dias 4 e 8 de julho e contará com a presença de seis seleções: os quatro primeiros de cada grupo, o melhor segundo colocado e o país-sede. Eles estarão divididos em duas chaves de três seleções, sendo que os dois melhores de cada uma delas avançarão às semifinais.