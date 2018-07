São Bernardo vence Mackenzie na Superliga feminina

Esta foi apenas a segunda vitória do São Bernardo em seis partidas disputadas na competição. O Mackenzie, por sua vez, tem campanha ainda pior: perdeu cinco e ganhou somente um confronto.

Mesmo com a derrota do time mineiro, Priscila foi o grande destaque do jogo com 32 pontos. Pelo lado do São Bernardo, Thaisinha somou 21 acertos e comandou a vitória de sua equipe. "Tentei fazer o meu melhor e ajudar a equipe. O time está evoluindo. Agora temos que voltar com tudo em 2011", pediu Thaisinha.

O técnico José Alexandre Devesa, por sua vez, explicou que o triunfo dará tranquilidade ao São Bernardo. "As duas equipes desempenharam um voleibol de bom nível e isso é importante. Os dois times precisavam da vitória. Agora, poderemos ir para 2011 com um pouco mais de tranquilidade", projetou.