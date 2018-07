São Caetano leva o bronze na Superliga Feminina

A Blausiegel/São Caetano conquistou neste sábado a medalha de bronze na Superliga Feminina de Vôlei, repetindo a colocação que teve na última edição da competição. Na disputa do terceiro lugar, a equipe venceu o confronto paulista com o Pinheiros/Mackenzie por 3 sets a 0 (25/18, 25/21 e 25/19), em 1 hora e 24 minutos de jogo, no Ginásio Henrique Villaboin, em São Paulo.

Formado por estrelas como Mari, Sheilla e Fofão, o São Caetano chegou perto da final da Superliga, mas sofreu derrota apertada para o Unilever (RJ) nas semifinais. Assim, o time carioca decidirá o título do torneio neste domingo, quando enfrenta o Osasco (SP), a partir das 9h45, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Apesar de ter repetido a mesma colocação da última Superliga, o São Caetano fez uma avaliação positiva da temporada. "O trabalho foi positivo. Infelizmente não conseguimos quebrar a hegemonia de seis anos dos times do Rio e de Osasco (os dois finalistas decidiram o título nas últimas cinco temporadas). Mas faltou pouco nas semifinais", disse o técnico Mauro Grasso.

Do outro lado, o Pinheiros também fez um balanço positivo de sua participação nesta Superliga, quando superou a campanha da edição anterior - tinha sido a quinta colocada na última disputa. "Todos fizeram o melhor", elogiou o técnico Paulo Coco, após a derrota na disputa da medalha de bronze.